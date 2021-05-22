İsrailli pilottan korkunç itiraf: Rahatlamak için çok katlı yüksek binaları vurduk

Filistinli direniş gruplarının liderlerine dokunamadıklarını itiraf eden İsrailli pilot "D", "Gazze'den gelen roket atışlarını engellemekte başarısız olduk, terör örgütlerinin liderlerine dokunamadık bunun için çok katlı binaları vurduk." dedi.

ÇOK KATLI BİNALARI BOMBALAYARAK YERLE BİR ETTİLER

Uzmanlar, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Filistinli direnişçilerin füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine karşı koyabildiğini, bunun da İsrail hanesine yazılan ayrı bir başarısızlık olduğunu belirtmişti.