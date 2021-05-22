İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

4 BİN 717 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin 603 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 717 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 188 bin 190'a ulaştığı kaydedildi.

125 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 125 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 153'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 633 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 283 bin 744 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 39 kişi azalarak bin 430'a geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 30 milyon 128 bin 58 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 856 bin 159 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.