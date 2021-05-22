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Giriş Tarihi: 22.5.2021 10:05 Son Güncelleme: 22.5.2021 10:44

Meksikalı seri katilin şoke eden itirafı! Kurbanlarının cansız bedenlerini…

İHA
Meksikalı seri katilin şoke eden itirafı! Kurbanlarının cansız bedenlerini…

’da 20 yıldan bu yana çok sayıda kadının cinayetinden suçlu bulunan 72 yaşındaki , kan donduran bir itirafta bulundu. Yıllardır durmaksızın cinayet işlediğini söyleyen seri katil, öldürdüğü kadınların cansız bedenlerini yediğini kabul etti.

Meksika'da 18 Mayıs tarihinde tutuklanan 72 yaşındaki seri katil çıkarıldığı mahkemede, 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini yediğini itiraf etti.

EVİNDE İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Meksika'da geçtiğimiz hafta 34 yaşındaki Reyno Gonzalez Amador'un kaybolmasının ardından Meksika polisi, 72 yaşındaki şüpheli Andres N. hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Andres N.'nin 18 Mayıs tarihinde tutuklanmasının ardından, şüphelinin evinde arama yapılmasına karar verilmişti.

Andres N.'nin evinde yapılan aramada ise birçok kadına ait eşya ve kemik kalıntılarına ulaşıldı. Ele geçirilen kalıntı ve eşyaların arasında kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydı da bulunduğu belirtildi.

KURBANLARININ BEDENLERİNİ YEMİŞ

Ayrıca soruşturma kapsamında mahkeme karşısına çıkarılan Andres N.'nin yaptığı itiraf ise dinleyenlerin kanını dondurdu. Mahkemede yaptığı açıklamada Andres N., 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini ise yediğini itiraf etti.

Öte yandan kadın cinayetlerinin sık sık yaşandığı ülkede başkent Mexico City, 2021 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 35 kadın cinayetiyle ülkede en çok kadın cinayeti işlenen kent konumunda.

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Meksikalı seri katilin şoke eden itirafı! Kurbanlarının cansız bedenlerini…
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