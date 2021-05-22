Musevi iş insanı Doğan Kasadolu Gazzeli yetimlere sahip çıktı





KASADOLU'YA TEŞEKKÜR

İHH da Kasadolu'ya Filistinli yetimlere sahip çıktığı için bir teşekkür belgesi tanzim ederek kendisine takdim etti. Verilen belgede "Adaletin, merhametin ve erdemli merhametin unutulduğu bir dünyada siz paylaşmayı seçtiniz.