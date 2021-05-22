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Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:46 Son Güncelleme: 22.5.2021 12:11

'da feci kaza! askerler helikopterden düşerek can verdi

İHA
Rusya'da feci kaza! Rus askerler helikopterden düşerek can verdi

’nın bölgesinde askeri tatbikat yapan askerlerin başına, korkunç bir olay geldi. Tatbikat sırasında helikopterden sarkıtılan halatlarla yere inmesi gereken ulusal muhafızlar, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi.

Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza kamerada... 2 ölü!

Ülke gündemine oturan olayın ardından Rosgvardiya'nın Murmansk bölge ofisi tarafından geldi. Yaşanan kaza doğrulanırken, hayatını kaybeden 2 muhafızın ailelerine destek sağlanacağı belirtildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Rusya'da feci kaza! Rus askerler helikopterden düşerek can verdi
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