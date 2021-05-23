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Giriş Tarihi: 24.5.2021 00:20 Son Güncelleme: 24.5.2021 00:50

'de çarpıcı ! 'de 3 araştırmacı salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuş

AA
ABD'de çarpıcı rapor! Çin'de 3 araştırmacı salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuş

istihbaratının bir raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından hemen önce, 'deki Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

EN GÜÇLÜ VE SAĞLAM İSTİHBARATLARDAN BİRİ

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü. Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

ESKİ BAŞKAN TRUMP ÇİN'İ SUÇLAMIŞTI

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

ÇİN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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ABD'de çarpıcı rapor! Çin'de 3 araştırmacı salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuş
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