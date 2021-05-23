Eurovision kim kazandı sorusu, dün gece programı takip edemeyenler tarafından merak konusu oldu. 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlendi. Yarışma, canlı olarak internetten yayınlanırken ülkeler birbiri ardına şarkılarla ile birinci olabilmek için yarıştı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ev sahibi ülke ile birlikte "Büyük Beşli" olarak adlandırılan Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale kaldı.

EUROVISION 2021 KİM KAZANDI?

Yarışmaya katılan bütün ülkeler, sahnede kusursuza yakın bir performans sergiledi. Eurovision kim kazandı sorusu, oylama sırasında son ana kadar netlik kazanmadı. Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu. Puanlamada İsviçre, Fransa ve Malta birbiriyle çekişti.

İşte, ülkelerin aldıkları puanlar ve 2021 Eurovision kim, hangi ülke kazandı sorususun yanıtı!