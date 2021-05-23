Eurovision kim kazandı sorusu, dün gece programı takip edemeyenler tarafından merak konusu oldu. 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlendi. Yarışma, canlı olarak internetten yayınlanırken ülkeler birbiri ardına şarkılarla ile birinci olabilmek için yarıştı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ev sahibi ülke ile birlikte "Büyük Beşli" olarak adlandırılan Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale kaldı.
Yarışmaya katılan bütün ülkeler, sahnede kusursuza yakın bir performans sergiledi. Eurovision kim kazandı sorusu, oylama sırasında son ana kadar netlik kazanmadı. Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu. Puanlamada İsviçre, Fransa ve Malta birbiriyle çekişti.
İşte, ülkelerin aldıkları puanlar ve 2021 Eurovision kim, hangi ülke kazandı sorususun yanıtı!
Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşti.
Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.
Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katılıyor.
Bu sebeple 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.
EUROVISION 2021 KİM KAZANDI?
Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision 2021 kazanan ülke; İtalya oldu. Måneskin grubu 'Zitti E Buoni' performansıyla birinci oldu.
Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.
Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.
Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.
Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu. Grup, teşekkür konuşmasında "Rock 'N' Roll asla ölmez" mesajı verdi. Puanlamada İsviçre, Fransa ve Malta birbiriyle çekişti. Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi.
EUROVİSİON CANLI YAYIN NEREDEN İZLENDİ?
Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edildi.
FİNAL SAAT KAÇTA BAŞLADI?
Eurovision 2021, Türkiye saatiyle saat 22.00'de "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edildi.
KİMLER FİNALE KALMIŞTI?
İşte finale kalan ülkelerin tam listesi;
Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.