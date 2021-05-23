Çin'de dayanıklılık koşusu! 21 kişi hayatını kaybetti

METEOROLOJİ UYARIDA BULUNMAMIŞ

Bölgeyle ilgili meteoroloji tahminlerinde menfi hava koşullarına dair bir uyarı bulunmaması nedeniyle yarışmacıların zorlu hava koşullarına dayanıklı herhangi bir teçhizat edinmeden dağlık araziye çıktıkları belirtildi.

Dolu, şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenen koşucuların yardım talebinde bulunması sonrası bölgede 700'den fazla personel ile kurtarma çalışması başlatıldı.

Aramalar sonucunda 151 koşucu güvenli bölgelere tahliye edilirken, bazı yarışmacıların derin dağ yarıklarına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yarışmanın düzenleyicisi olan Baiyin kenti Belediye Başkanı Zhang Şuchen, özür dileyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.