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Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:05 Son Güncelleme: 23.5.2021 11:25

'de koşusu! 21 kişi hayatını kaybetti

AA
Çin'de dayanıklılık koşusu! 21 kişi hayatını kaybetti

'in kuzeydoğusunda düzenlenen koşusunda dolu ve fırtına nedeniyle 21 yarışmacı hayatını kaybetti. Bölgeyle ilgili meteoroloji tahminlerinde menfi hava koşullarına dair bir uyarı bulunmaması nedeniyle yarışmacıların zorlu hava koşullarına dayanıklı herhangi bir teçhizat edinmeden dağlık araziye çıktıkları belirtildi.

Çin'in kuzeydoğusunda düzenlenen dayanıklılık koşusunda olumsuz hava koşullarından etkilenen 21 yarışmacı hayatını kaybetti. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, dün Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrinde düzenlenen yarışma esnasında ani sıcaklık düşüşünden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 katılımcıdan 21'i yaşamını yitirdi.

Yüksekliği 3 bin metreyi bulan ve dar dağ yollarını da kapsayan dayanıklılık koşusunda mücadele veren yarışmacıların tecrübeli koşuculardan oluştuğu kaydedildi.

METEOROLOJİ UYARIDA BULUNMAMIŞ

Bölgeyle ilgili meteoroloji tahminlerinde menfi hava koşullarına dair bir uyarı bulunmaması nedeniyle yarışmacıların zorlu hava koşullarına dayanıklı herhangi bir teçhizat edinmeden dağlık araziye çıktıkları belirtildi.

Dolu, şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenen koşucuların yardım talebinde bulunması sonrası bölgede 700'den fazla personel ile kurtarma çalışması başlatıldı.

Aramalar sonucunda 151 koşucu güvenli bölgelere tahliye edilirken, bazı yarışmacıların derin dağ yarıklarına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yarışmanın düzenleyicisi olan Baiyin kenti Belediye Başkanı Zhang Şuchen, özür dileyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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Çin'de dayanıklılık koşusu! 21 kişi hayatını kaybetti
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