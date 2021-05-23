Einstein’ın mektubu 1.2 milyon dolara satıldı

, bilim insanı Albert Einstein'ın el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1.2 milyon dolara satıldı. Mektubun satımını gerçekleştiren RR müzayede evinden yapılan açıklamada, Einstein'ın dünyanın en ünlü denklemi olan E=mc2 formülünü içeren mektubunun, beklenenden 3 katı yüksek bir fiyata satıldığı belirtildi. Einstein'ın 26 Ekim 1946'da Polonyalı Amerikalı fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderdiği mektubun, özel bir koleksiyona ait tek örnek olduğu kaydedildi. İlk defa 1905'te bilimsel bir dergide yayımlanan ve fizikte kütle- enerji eşdeğerliğini açıklayan E=mc2 denklemi, modern fiziğin temel kavramı olarak kabul ediliyor. Einstein, fizik ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar nedeniyle 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı. AA