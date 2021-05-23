Emine Erdoğan’dan Filistinli çocuklar için yardım çağrısı

Cumhurbaskanı Erdogan'ın esi Emine Erdogan, Israil isgali altındaki Dogu Kudüs'te yasayan Filistinli çocuklar için destek çagrısı yaptı. 'Saldırılardan sonra onlarca masum çocugun görüntüleri bizi derinden yaraladı. Bugün gözyası döken her Filistinli çocukla biz de gözyası döküyoruz. Kudüs'teki her bir çocugun acısını yüregimizde hissediyoruz' diyen Emine Erdogan, herkesi Togem-Der tarafından düzenlenen ve geliri Kudüs'teki çocuklara bagıslanacak 'Artsın Eksilmesin Dönüsüm Pazarı'na destek olmaya davet etti. Kendisi de çarsıya bagısta bulunan Emine Erdogan, 'Kardeslerimiz olarak gördügümüz ve bugünlerde büyük acılar yasayan Filistin halkıyla dayanısma içinde olacak, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyecegiz. Kardeslik hukuku hiç süphesiz böyle bir dayanısma ruhunu gerektirir. Sizin de kullanmadıklarınız, Filistinli çocuklar için umut olsun" çagrısı yaptı.Emine Erdogan'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Demet Akalın, Buse Varol, Wilma Elles, Tülin Sahin, Helin Avsar gibi çok sayıda ünlü isim de Filistinli çocuklar için çarsıya bagısta bulundu. 81 ilden bagıslanan mobilyadan kıyafete binlerce ikinci el ve yeni ürünün satısa sunulacagı 'Dönüsüm Pazarı' 31 Mayıs- 13 Haziran'da Üsküdar Baglarbası Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçeklestirilecek.