Hindistan'da yeni felaket! Kara mantar: Gözlerini kaybetmelerine neden oldu

KARA MANTARIN NEDENİ STEROİDLER Mİ?

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.

NTV'de yer alan habere göre; Doktorlar, salgının şiddetli Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığını düşünüyor, çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.

Bununla birlikte, "kara mantar" salgını, dünyanın en yüksek sayıda günlük Covid-19 enfeksiyonu ile baş etmeye çalışan hastaneler üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için için özel koğuşlar oluşturuyor. Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti.