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Haberler Dünya Haberleri İki haftadır sokaklarda aranan piton, beslendiği evin tavan arasından çıktı
Giriş Tarihi: 23.5.2021 08:55 Son Güncelleme: 23.5.2021 08:56

İki haftadır sokaklarda aranan , beslendiği evin tavan arasından çıktı

AA
İki haftadır sokaklarda aranan piton, beslendiği evin tavan arasından çıktı

'nın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan yılanı, beslendiği evin tavan arasında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, 6 Mayıs'ta polise, başkent Tokyo yakınlarındaki liman kenti Yokohama'da bir evde beslenen piton yılanının kafesinden kaçtığı haber verildi.

Polis, itfaiye ve sürüngen uzmanlarından oluşan yüzlerce kişi, yılanı, beslendiği evin bulunduğu mahalle ile kent sokaklarında iki haftadan fazla süre aradı.

Yılanı bulmak için yol kenarına yem bırakılan aramalarda, fiberskop tarayıcılar ve ısıya duyarlı özel cihazlar da kullanıldı.

Sürüngen uzmanlarının tavsiyesi üzerine beslendiği evin tavan arasına yeniden bakan polis, yılanı burada buldu.

Yılanının bulunmasıyla rahatladığını kaydeden sahibi, komşulardan verilen rahatsızlık sebebiyle özür dileyerek yılanı artık beslemeyeceğini, belediye yetkililerine teslim edeceğini söyledi.

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İki haftadır sokaklarda aranan piton, beslendiği evin tavan arasından çıktı
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