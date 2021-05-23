İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sağlık personeline 89 ihlalde bulundu

SAĞLIK MERKEZLERİNİ DE BOMBALADILAR

Yapılanların uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin açıkça ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Keyle, İsrail'in Beyt Hanun, Şifa, Endonezya hastaneleri, Hale eş-Şeva, Er-Rimal başta olmak üzere bazı sağlık merkezlerini de bombaladığını söyledi.

MISIR VE ÜRDÜN'DEN DESTEK

Gazze'ye yönelik saldırıların ikinci gününden itibaren hazır olmalarına rağmen İsrail'in Gazze'ye ilaç, tıbbi malzeme ve kan üniteleri girişine sadece cumartesi günü izin verdiğini anlatan Keyle, "Batı Şeria hastaneleri yaralıların bir kısmını karşılamaya hazır. Mısır ve Ürdün de aynı şekilde." diye konuştu.