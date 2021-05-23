İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti. İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattındaki bir kabin yere çakıldı.
İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı | Video
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda ilk belirlemelere göre kabinde bulunan 11 kişiden 9'u hayatını kaybetti.
Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.