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Giriş Tarihi: 23.5.2021 16:17 Son Güncelleme: 23.5.2021 16:55

'da facia: kabini yere çakıldı

AA
İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı

'da hattındaki kabin seyir halindeyken yere çakıldı. Yaşanan kaza sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti. İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattındaki bir kabin yere çakıldı.

İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı | Video

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ilk belirlemelere göre kabinde bulunan 11 kişiden 9'u hayatını kaybetti.

Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.

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İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı
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