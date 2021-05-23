Joe Biden, UFO sorusunu duyunca toplantıyı hızlıca terk etti!

UFO ve uzaylılar yıllardır tartışılıyor. Hatta NASA'nın ismi de projelerinden ve araştırmalarından daha çok, uzaylı iddialarıyla gündeme geliyor. Komplo teorisyenleri NASA'yı gerçekleri gizlemekle suçluyor. Tabii ki uzaylı avcılarının iddiaları bu kadarla sınırlı değil, hükümetlerin elinde uzaylılara ait önemli kanıtlar olduğunu, ancak bunların kamuoyuna açıklanmadığını belirtiyorlar.

Son dönemlerde ABD Donanması tarafından 2015'te kaydedilen FLIR1 isimli video gündemi meşgul ediyor. Videoda bir cismin gökyüzünde hızlı şekilde hareket ettiği görülüyor. Pentagon videoyla ilgili olarak "inceleniyor" açıklamasını yaptı. Bu haftanın başlarında bir TV programına katılan eski ABD Başkanı Barack Obama, video hakkında dikkat çekici bir açıklamayla UFO tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Obama, "Gökyüzünde hareket eden cisimlerin kayıtları var. Ancak tam olarak rotalarını, nasıl hareket ettiklerini bilmiyoruz. İnsanlar bu işin araştırılmasını istiyor. Şimdilik söyleyebilecek başka bir şeyim yok" dedi.