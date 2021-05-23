Joe Biden, UFO sorusunu duyunca toplantıyı hızlıca terk etti!

UFO ve uzaylılar yıllardır tartışılıyor. Hatta NASA'nın ismi de projelerinden ve araştırmalarından daha çok, uzaylı iddialarıyla gündeme geliyor. Komplo teorisyenleri NASA'yı gerçekleri gizlemekle suçluyor. Tabii ki uzaylı avcılarının iddiaları bu kadarla sınırlı değil, hükümetlerin elinde uzaylılara ait önemli kanıtlar olduğunu, ancak bunların kamuoyuna açıklanmadığını belirtiyorlar.
Son dönemlerde ABD Donanması tarafından 2015'te kaydedilen FLIR1 isimli video gündemi meşgul ediyor. Videoda bir cismin gökyüzünde hızlı şekilde hareket ettiği görülüyor. Pentagon videoyla ilgili olarak "inceleniyor" açıklamasını yaptı. Bu haftanın başlarında bir TV programına katılan eski ABD Başkanı Barack Obama, video hakkında dikkat çekici bir açıklamayla UFO tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Obama, "Gökyüzünde hareket eden cisimlerin kayıtları var. Ancak tam olarak rotalarını, nasıl hareket ettiklerini bilmiyoruz. İnsanlar bu işin araştırılmasını istiyor. Şimdilik söyleyebilecek başka bir şeyim yok" dedi.
Obama'nın açıklamasından sonra gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrilmişti ve Biden'dan cevap geldi. Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlenen ortak bir basın toplantısı sonunda bir muhabir tarafından Biden'a Obama'nın dedikleri soruldu. Muhabir, "Eski başkan Obama, gökyüzündeki cisimlerin kayıtları olduğunu, tam olarak ne olduklarının bilinmediğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?" dedi. Biden ise gülümsedi ve "Ona tekrardan sorardım" yanıtını verip, toplantıyı hızlıca terk etti. Toplantıdan hızlı şekilde ayrılırken kulağındaki çeviriciyi bile çıkarmayı unuttu.
ABD istihbarat teşkilatlarının önümüzdeki ay kongreye, "Tanımlanamayan hava olayları" hakkında bir rapor sunması bekleniyordu. Ancak bu rapor ertelemeye takıldı. Haberlere çıkan bu durum spekülasyonlara neden oldu. ABD Ulusal İstihbarahat Müdürü ve Savunma Bakanı tarafından hazırlanan rapor, Pentagon'un uçan cisimler ve yapılan analizlerle elde ettiği bilgilerin kamuoyuna açıklanmasını amaçlıyor.
Biden, UFO sorusunu duyunca toplantıyı terk etti | Video