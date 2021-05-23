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Giriş Tarihi: 23.5.2021

sağlık görevlisi

Kalp masajı yapan robot sağlık görevlisi
İngiltere'de Güney Merkez Ambulans Servisi (SCAS), bir ilke imza atarak LUCAS 3 olarak bilinen yeni en son teknolojiyi araçlarına aldılar. Cihaz, ekiplerin olay yerine geldiği andan itibaren ve hastanın hastaneye götürülüşü boyunca kesintisiz olarak yüksek kaliteli kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) göğüs kompresyonları sağlayabilen, yani kalp masajı yapabilen mekanik bir sistem. CPR, kişi bilinçsizken ve nefes almıyorken vücuttaki kan ve oksijen akışını sürdürmek için gerekli. Ancak robotlar ucuz değil. Bir robotun fiyatı yaklaşık 17 bin dolar.
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Kalp masajı yapan robot sağlık görevlisi
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