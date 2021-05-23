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Giriş Tarihi: 23.5.2021 17:33

Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını önlemek için hazırlanan yasa tasarısı Meclisinde oylanacak

AA
Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını önlemek için hazırlanan yasa tasarısı İsrail Meclisinde oylanacak

'de 'nun koalisyon hükümetini kurarak yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasını engelleyecek yasa tasarısının yarın Mecliste oylanacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail Meclisinin yarın bir milletvekilinin üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturması ve hakkında açılmış dava bulunan bir kişinin koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmesini yasaklayan yasa tasarısını görüşeceği belirtildi.

Muhalefet partilerince hazırlanan tasarının ilk olarak Meclis Düzenleme Komitesinde ele alınacağı ifade edildi.

3 AYRI OYLAMADA KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

Komiteden geçmesi halinde tasarının Mecliste 3 ayrı oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Mecliste kilit konuma sahip Ortak Arap Listesi'nin Netanyahu'nun siyasi geleceğini yakından ilgilendiren tasarıya destek vereceğini kaydetti.

Tasarı kabul edilirse hem hakkında devam eden bir yolsuzluk davası bulunması hem de 2008'den bu yana aralıksız başbakanlık koltuğunda oturması nedeniyle Netanyahu'nun yeniden koalisyon hükümeti kurması engellenmiş olacak.

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Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını önlemek için hazırlanan yasa tasarısı İsrail Meclisinde oylanacak
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