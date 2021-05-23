Ölüm ambulansına ömür boyu hapis

İTALYA'NIN Sicilya adasında Catania kentine bağlı Biancavilla kasabasında ambulansta sedye taşıyıcı Davide Garofalo (46), 2014- 2016 arasında yaşlı bir kadın ve adam ile 55 yaşındaki bir hastayı ambulansta öldürmekten suçlu bulundu. Ağır hasta olan 3 kişinin de damarlarına hava enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi. Garofalo, cenazelerde ölülerin giydirilip süslenmesi geleneği karşılığında alınan 200-300 euro için hastaları öldürmekle ve bu parayı mafya klanlarıyla paylaşmakla suçlanıyordu. Catania Mahkemesi, Garofalo'yu ömür boyu hapse mahkûm etti. "Ölüm ambulansı" olarak anılan skandal, Le Iene isimli televizyon programı tarafından 2017'de ortaya çıkarılmıştı.