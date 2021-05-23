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Giriş Tarihi: 23.5.2021 14:43 Son Güncelleme: 23.5.2021 14:43

Cumhurbaşkanı Duda 'ye geliyor

DHA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı 'nın 23-25 Mayıs  tarihlerinde 'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir" denildi.

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Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
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