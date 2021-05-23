Polonya'da tek gündem Türk SİHA'ları! "Gerçek bir silah"

"POLONYA'DA BÖYLE BİR SİLAH YOK"

Polonyalı bakanın, "Polonya silah endüstrisinin teklifinde böyle bir silah yok. Böyle bir silah Polonya silah endüstrisi tarafından sunulacak olursa, elbette satın almayı ciddi olarak düşüneceğiz." sözlerine yer verildi.

300 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren TB2, Türkiye'nin özellikle sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda önemli bir görev üstleniyor.