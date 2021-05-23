SON DAKİKA: ABD'de ev partisine silahlı çatışma! 2 ölü, 12 yaralı

Son Dakika Haberi... ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Cumberland ilçesinde bulunan Fairfield Kasabasının East Commerce Caddesi üzerindeki evde düzenlenen partide silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

PARTİDE EN AZ 100 KİŞİ VARDI

New Jersey Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 30 yaşında 1 erkek ile 25 yaşında bir kadın olduğu aktarırken, partide en az 100 kişinin bulunduğunu ifade etti. Çatışmanın neden çıktığına dair henüz açıklama yapmayan polis, olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığını bildirmedi.

SİLAH SESLERİNİ HAVAİ FİŞEK SANMIŞLAR

Çatışmanın yaşandığı evin karşısında bulunan kilisede rahip olan Michael Keene, silah seslerini ilk başta havai fişek sandığını dile getirirken, arka arakaya 9 el ateş edildiğini duyduğunu ifade etti.