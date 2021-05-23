Türk STK’larından Filistin seferberliği

Türkiye'deki sivil toplum kurulusları mazlum Filistin halkının yanında yer alıyor. Diyanet Isleri Baskanlıgı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kurulusları Filistin Istisare Toplantısı, 51 STK'nın katılımıyla Ankara'da gerçeklestirildi. Filistin için Sivil Toplum Kurulusları istisare toplantısında alınan kararla terör devleti Israil'in bombalamasından zarar görenlerin evleri onarılacak, içme suyu temin edilecek. Diyanet Isleri Baskanı Prof. Dr. Ali Erbas, "Kudüs'te yasananlar, dünyanın efendisi oldugunu zanneden zalim bir terör devletinin bugün insanlık için nasıl bir musibete dönüstügünü gösteriyor" dedi.Ankara Dini Yüksek Ihtisas Merkezi Konferans Salonu'nda gerçeklestirilen toplantıya, Türk Kızılay, Türk Isbirligi ve Koordinasyon Ajansı Baskanlıgı (TIKA), Afet ve Acil Yönetim Baskanlıgı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı, Yetim Vakfı olmak üzere egitim faaliyetlerinden sosyal yardımlara, imar çalısmalarından tıbbi desteklere varıncaya kadar Türkiye'de Filistin için faaliyet gösteren vakıf ve derneklerden temsilciler katıldı. Filistin halkına yapılan saldırıların dünya kamuoyunda daha fazla duyurulması konusunda basta STK'lar koordineli olarak çalısacak. Bu baglamda bir koordinasyon grubu olusturulacak.İSRAİL'İN işgalci ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 66'sı çocuk, 248 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından önceki gün gelen ateşkesle birlikte Gazze'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Türkiye'nin, siyonist işgalcinin işlediği suçları görmezden gelenlerin zehirli oklarını tersine çevirdiğini belirtti. Rişk, Türkiye'nin, Kudüs bayrağını uluslararası tüm platformlarda taşıdığını söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ise İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirttiİŞGAL altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, ölene ya da Filistin toprakları özgürleşene kadar Aksa'yı korumayı sürdüreceğini dile getirdi. 2014'ten bu yana İsrail güçleri tarafından 28 kez gözaltına alındığını söyleyen Huveys (44), yaklaşık 4 yıl önce Mescid-i Aksa ile bağlantısından dolayı gözaltına alındığında başörtüsü ve pardösüsünü çıkartmak zorunda kaldığında çok üzülüp ağladığını belirtti."Yaklaşık 8 yıldır Aksa'ya girmeme izin verilen gün sayısı bir yıl bile etmedi" diyen Huveys, "Aksa'dan uzaklaştırma kararlarının sayısını bile hatırlamıyorum, artık saymaz oldum" diye konuştu.FİLİSTİN Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ile ihlalleri sırasında 33 medya kurumunun hedef alındığını ve 170 gazetecinin yaralandığını belirtti. Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, "Sendika, UCM'ye sunmak üzere uluslararası gazetecilerle iş birliği içinde işgal güçlerinin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarında gazetecilere karşı işlediği suçları eksiksiz şekilde kapsayan bir dosya hazırlıyor" dedi.EN büyüğü engelli 7 çocuğuyla Gazze'de yaşayan Havaciri çifti, Ramazan Bayramı için evlerini süslemiş, çocuklarına bayramlık kıyafetler almış, komşularına geleneksel Filistin tatlılarından hazırlayıp dağıtmışlardı. Ancak İsrail'in saldırıları tüm Gazze halkı gibi Havaciri ailesinin de bayram sevincini yarım bıraktı. Filistinli Suheyb el-Havaciri'nin 2 yaşındaki kızına bayramda giymesi için aldığı elbiseyi yıkılan evinin enkazından çıkarması, İsrail'in saldırılarının ne kadar yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.