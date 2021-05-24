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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:42

K-pop’a övgü yağdırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden K-pop’a övgü yağdırdı

Geçtiğimiz günlerde ’da bir araya gelen ile Devlet Başkanı Moon, ikinci kez görüşme düzenledi. Görüşmede Güney Kore ile olan kültürel ilişkilere övgü yağdıran , ülkenin dünyaca üncü müzik akımı K-pop’a övgü yağdırdı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile ikinci kez yaptığı yüz yüze görüşmesinde Güney Kore'nin dünyaca ünlü müzik türü K-pop ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KUZEY KORE'NİN ARDINDAN GÜNDEM K-POP

Geçtiğimiz gün ilk görüşmelerini gerçekleştiren iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin ortak endişelerini dile getirmişti. Beyaz Saray'da Moon ile ikinci kez bir araya gelen Biden, yaptığı K-pop açıklaması ile gülüşmelere neden oldu.

Pek çok farklı konunun masaya yatırıldığı görüşmede Biden, iki halk arasındaki kültürel bağlara dikkat çekti. Güney Kore'den çıkarak dünyaya yayılan müzik türü K-pop'a ilişkin açıklama yapan Biden, "Güney Kore ve ABD arasındaki etkileşim ve kültürel bağlar giderek gelişiyor. Bunun yanı sıra K-pop hayranlığı da evrensel" ifadelerini kullanan Biden, salonda gülüşmelere neden oldu.

Sözlerine, "Gülenlerin neden bahsettiğimi bildiğini söyleyebilirim. Her neyse buna daha sonra döneceğim." diyerek devam eden Biden'ın bu açıklaması, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü terör saldırılarında silah yardımı yapmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Biden'ın sempati kazanma çabası olarak yorumlandı.

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ABD Başkanı Joe Biden K-pop’a övgü yağdırdı
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