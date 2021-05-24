ABD Başkanı Joe Biden K-pop’a övgü yağdırdı

ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile ikinci kez yaptığı yüz yüze görüşmesinde Güney Kore'nin dünyaca ünlü müzik türü K-pop ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KUZEY KORE'NİN ARDINDAN GÜNDEM K-POP

Geçtiğimiz gün ilk görüşmelerini gerçekleştiren iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin ortak endişelerini dile getirmişti. Beyaz Saray'da Moon ile ikinci kez bir araya gelen Biden, yaptığı K-pop açıklaması ile gülüşmelere neden oldu.