Belarus hükümetine tepki büyüyor! Letonyalı airBaltic’ten flaş karar

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ticari uçağın Minsk'e yönlendirildiği haberini alır almaz airBaltic'in derhal harekete geçerek durum açıklığa kavuşana ve yetkililer bir karar verene kadar Belarus hava sahasını kullanmaktan kaçınma kararı aldığı belirtildi. "Yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim birincil önceliğimizdir" denilen açıklamada, gelişmelere ilişkin durumu yakından takip ettikleri kaydedildi.