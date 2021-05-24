Belarus’ta yolcu uçağı skandalı! Uluslararası tepki büyüyor

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir gazeteci gözaltına alınmıştı.
BOMBA BAHANESİYLE İNDİRİLDİ
Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı ifade edilmişti. Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus yönetimine, Ryanair'e ait yolcu uçağının "bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle zorla başkent Minsk'e indirilmesi" ve "uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması" nedeniyle tepki gösterdi.
Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, iki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke arasında sefer yapan bir yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınması dolayısıyla Belarus yönetimini "güçlü şekilde kınadıklarını" ifade etti ve gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Belarus yönetiminin uçağı zorla indirme eyleminin kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydeden Blinken, süreci yakından takip ettiklerini ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konuyla ilgili en hızlı şekilde toplanmasını desteklediklerini belirtti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medyadaki paylaşımında, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden uçağın Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Olayın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından soruşturulmasını isteyen Michel, uçağın zorla indirilmesini ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını bildirdi.
Olaya ilişkin NATO'dan da açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uçağın indirilmesi ve muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi. Stoltenberg, "Bu, uluslararası soruşturma gerektiren ciddi ve tehlikeli bir olay." ifadesini kullandı.