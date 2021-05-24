Belarus’ta yolcu uçağı skandalı! Uluslararası tepki büyüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus yönetimine, Ryanair'e ait yolcu uçağının "bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle zorla başkent Minsk'e indirilmesi" ve "uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması" nedeniyle tepki gösterdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, iki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke arasında sefer yapan bir yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınması dolayısıyla Belarus yönetimini "güçlü şekilde kınadıklarını" ifade etti ve gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.