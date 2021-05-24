BM uyardı: Halk darbe yapan orduya karşı silahlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, şubattaki darbenin ardından halkın şiddet uygulayan orduya karşı savunmaya geçmeye başladığını söyledi.

Myanmar halkının, yönetime el koyan orduya karşı silahlanmaya başladığını belirten Burgener, ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısını yaptı.

MYANMAR'DA GIDA GÜVENSİZLİĞİ ARTIYOR

Burgener, Myanmar'da gıda güvensizliğinin de arttığını belirterek, "Gelecek 3 ila 6 ay içinde 3,4 milyon kişi, siyasi krizin neden olduğu ekonomik durgunluk yüzünden gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalabilir." dedi.

Darbeden bu yana ülke içinde 61 bin kişinin yerinden edildiğini ifade eden Burgener, 12 bin kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını söyledi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 818 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.