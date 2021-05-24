Bomba ihbarıyla zorla indirilmişti… Belarus hükümetinden uçak açıklaması

Bu bağlamda yolcuların hayatından sorumlu olan mürettebatın eylemlerinin tamamen haklı göründüğünü kaydeden Glaz, "Ortak çabalarla sağlanmış olan güvenlik açısından bu olaya öncelikle bakmak gerekir. Hiç şüphe yok ki, yetkili makamlarımızın eylemleri de yerleşik uluslararası kurallara tamamen uygundur." ifadelerini kullandı.

"BATI, OLAYI KASITLI OLARAK POLİTİZE EDİYOR"

Belarus tarafının, uluslararası kurallara uyulmasına sorumlu bir şekilde yaklaştığını ifade eden Glaz, söz konusu olay ile ilgili olarak imalara karşı tam şeffaflığı garanti edebileceklerini, gerekirse uzmanları kabul edebileceklerini ve gereken tüm materyalleri gösterebileceklerini kaydetti.