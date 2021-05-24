Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dudak uçuklatan teklif! 2 kavun 208 bin liraya satıldı
Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:37 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:37

Dudak uçuklatan teklif! 2 208 bin liraya satıldı

İHA
Dudak uçuklatan teklif! 2 kavun 208 bin liraya satıldı

'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki gerçekleşti. Ülkede iki adet özel üretim 2.7 milyon yene (yaklaşık 208 bin lira) alıcı buldu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo'da gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarıştı.

2 ADET KAVUN 208 BİN LİRA

Yerel bir şirket 2.7 milyon yenlik (yaklaşık 208 bin lira) en yüksek teklifi vererek 2 adet kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirket yönetiminden yapılan açıklamada çiftçileri teşvik etmek adına en yüksek teklifin verildiği belirtildi. Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2.16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

REKOR TEKLİF 2019'DA VERİLMİŞTİ

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise Covid-19 salgınının ekonomik etkisi nedeniyle 120 bin yende (yaklaşık 9 bin lira) kalmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dudak uçuklatan teklif! 2 kavun 208 bin liraya satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA