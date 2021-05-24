Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "İsrail işgalini sona erdirmek için siyasi çözüm" çağrısı

"FİLİSTİN YÖNETİMİ İLE TAM KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de ülkesinin Filistin davasını tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğini ve Filistin saflarını birleştirme yönündeki çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Şukri, Mısır ile Filistin yönetimi arasındaki yakın koordinasyonun "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmayı" amaçladığına dikkati çekerek, "Bu, tüm kardeş Arap ülkelerinin ortak hedefidir. Bunu başarmak için Filistin yönetimi ile tam koordinasyon içinde çalışıyoruz." dedi. Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunmasını görüşmek üzere gittiği Ürdün'ün başkenti Amman'daki temaslarını tamamlayan Şukri, öğleden sonra Ürdün'e ait bir helikopterle İsrail işgali altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a gelmişti.