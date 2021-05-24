Fransa'da son 24 saatte 2 bin 229 Kovid-19 vakası tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

2 BİN 229 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 605 bin 895'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 62 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 658'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 496'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 701 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 33 milyon 74 bin 738 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 23 milyon 335 bin 997'sine tek doz, 9 milyon 738 bin 741'ine ise iki doz aşı yapıldı.