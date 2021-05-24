Hindistan'da yeni kabus: Kara mantar! Hastalar ancak gözleri alınırsa iyileşiyor

Hindistan adeta felaketi yaşıyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka görüldü açıklandı.
Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 9 bin vakanın görüldüğünü açıkladı. Ölümcül 'kara mantar' ile ilgili vakaların yarısından çoğunun Gujarat ve Maharaştra'da eyaletlerinde görüldüğü ifade edildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 15 vilayette toplam 9 bin ölümcül kara mantar vakasının görüldüğünü açıkladı. Kara mantar hastalığına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle ülkedeki sağlık uzmanları, hükümete 29 vilayette salgın ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.
BAZI HASTALAR ANCAK TEK GÖZLERİ ALINIRSA İYİLEŞİYOR
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.