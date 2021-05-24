Hindistan'da yeni kabus: Kara mantar! Hastalar ancak gözleri alınırsa iyileşiyor

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 9 bin vakanın görüldüğünü açıkladı. Ölümcül 'kara mantar' ile ilgili vakaların yarısından çoğunun Gujarat ve Maharaştra'da eyaletlerinde görüldüğü ifade edildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 15 vilayette toplam 9 bin ölümcül kara mantar vakasının görüldüğünü açıkladı. Kara mantar hastalığına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle ülkedeki sağlık uzmanları, hükümete 29 vilayette salgın ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.