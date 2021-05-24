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Haberler Dünya Haberleri Hindistan'da yeni kabus: Kara mantar! Hastalar ancak gözleri alınırsa iyileşiyor
Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:01

'da yeni kabus: ! Hastalar ancak gözleri alınırsa iyileşiyor

DHA
Hindistan'da yeni kabus: Kara mantar! Hastalar ancak gözleri alınırsa iyileşiyor

'da salgını nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelmiş, tıbbi oksijen yetersizliği çok sayıda hastanın ölümüne neden olmuştu. Ülke bu kez de '' salgını ile karşı karşıya... Ülkede giderek yayılan kara mantar hastalığıyla ilgili şimdiye kadar 9 bin vakanın tespit edildiği ifade edildi. Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.

Hindistan adeta felaketi yaşıyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka görüldü açıklandı.

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 9 bin vakanın görüldüğünü açıkladı. Ölümcül 'kara mantar' ile ilgili vakaların yarısından çoğunun Gujarat ve Maharaştra'da eyaletlerinde görüldüğü ifade edildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 15 vilayette toplam 9 bin ölümcül kara mantar vakasının görüldüğünü açıkladı. Kara mantar hastalığına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle ülkedeki sağlık uzmanları, hükümete 29 vilayette salgın ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

BAZI HASTALAR ANCAK TEK GÖZLERİ ALINIRSA İYİLEŞİYOR

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.

MUKORMİKOZ NEDİR?

Dünya genelinde nadir görülen bir enfeksiyon türü olarak biliniyor. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülebiliyor.

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Hindistan'da yeni kabus: Kara mantar! Hastalar ancak gözleri alınırsa iyileşiyor
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