Hint çiftten havada düğün! Kısıtlamadan kaçmak için yaptıkları şoke etti

Koronavirüs ölümlerinde yaşanan dramatik artış, Hindistan'da hayatı durma noktasına getirdi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini geçtiği ülkede, sosyal hayat askıya alındı.
160 KİŞİYLE UÇAK DÜĞÜNÜ
Kalabalık ve gösterişli düğün törenlerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen ülkede yapılan sıra dışı bir törense, oldukça dikkat çekti.
Ülke medyasında yer alan haberlere göre Tamil Nadu eyaletinin Madurai kentinde bir çift, kısıtlamalardan muaf olmak için çareyi yolcu uçağı kiralayarak düğün yapmakta buldu. 160 kişiden fazla misafirle havalanan uçak, tam 2 saat boyunca havada kaldı.
Rakesh ve Dakshina çifti, akrabaları ve arkadaşlarından oluşan davetli grubuna, kiraladıkları uçakta büyük bir parti düzenledi. Havada yapılan töre, dünya çapında yankı uyandırdı.
Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video
Uçakta gerçekleşen düğüne katılmak için ülkenin birçok yerinden kişinin de gelmesi, koronavirüs tehlikesini akılalmaz boyutlara ulaştırdı.
Kısıtlamaların göz göre göre ihlal edildiği uçak düğünü hakkında soruşturma başlatıldı.