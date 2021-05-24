Hint çiftten havada düğün! Kısıtlamadan kaçmak için yaptıkları şoke etti

Ülke medyasında yer alan haberlere göre Tamil Nadu eyaletinin Madurai kentinde bir çift, kısıtlamalardan muaf olmak için çareyi yolcu uçağı kiralayarak düğün yapmakta buldu. 160 kişiden fazla misafirle havalanan uçak, tam 2 saat boyunca havada kaldı.

Rakesh ve Dakshina çifti, akrabaları ve arkadaşlarından oluşan davetli grubuna, kiraladıkları uçakta büyük bir parti düzenledi. Havada yapılan töre, dünya çapında yankı uyandırdı.

Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video

Uçakta gerçekleşen düğüne katılmak için ülkenin birçok yerinden kişinin de gelmesi, koronavirüs tehlikesini akılalmaz boyutlara ulaştırdı.