İran ve Çin’den kritik görüşme! Nükleer iş birliği masada

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkiler ile nükleer anlaşmayı değerlendirdi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani ile Şi telefonda görüştü.

Görüşmede Ruhani, Çin'in nükleer anlaşmayla ilgili tutumundan övgüyle bahsederken, Arak Su Reaktörü konusunda nükleer anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında yapılan iş birliğinin devam etmesinin önemine işaret etti.

ANLAŞMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Ruhani, Çin ile İran arasında 50 yıla dayanan ilişkilerin daha da geliştiğini belirterek, imzalanan 25 yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın bu ilişkilerin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Çin ile iş birliğine uzun vadeli baktıklarını aktaran Ruhani, iki taraf arasında imzalanan 25 yıllık anlaşmanın süratle hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.