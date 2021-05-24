İşgalci Yahudi yerleşimciler Filistin halkına saldırmaya devam ediyor

Selfit kentine bağlı Deyrastiya Belediye Başkanı Said Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Itamar yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi'nin, Filistinlilere ait tarım alanlarının bulunduğu Vadi Gana bölgesinden büyükbaş hayvanlarla geçmeye çalıştığını belirtti.

FİLİSTİN HALKININ ARAZİLERİ HEDEF ALINIYOR

Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere ait hayvanların narenciye tarlalarına zarar vereceği için geçişe engel olması üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını söyleyen Zeydan, yerleşimcilerin Filistinlilere taş, sopa ve biber gazı ile saldırdığını ifade etti.