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Haberler Dünya Haberleri İşgalci Yahudi yerleşimciler Filistin halkına saldırmaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:04

İşgalci Yahudi yerleşimciler halkına saldırmaya devam ediyor

AA
İşgalci Yahudi yerleşimciler Filistin halkına saldırmaya devam ediyor

İşgal altındaki ’da halkına yönelik saldırılarına devam eden Yahudi yerleşimciler, bu kez 7 Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Filistin halkının tarım arazilerine saldıran Yahudi yerleşimciler, mahsule de zarar verdi.

Selfit kentine bağlı Deyrastiya Belediye Başkanı Said Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Itamar yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi'nin, Filistinlilere ait tarım alanlarının bulunduğu Vadi Gana bölgesinden büyükbaş hayvanlarla geçmeye çalıştığını belirtti.

FİLİSTİN HALKININ ARAZİLERİ HEDEF ALINIYOR

Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere ait hayvanların narenciye tarlalarına zarar vereceği için geçişe engel olması üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını söyleyen Zeydan, yerleşimcilerin Filistinlilere taş, sopa ve biber gazı ile saldırdığını ifade etti.

Olayda 7 Filistinlinin yaralandığını ve Selfit ve Kalkilya hastanelerine nakledildiğini kaydeden Zeydan, yaklaşık üç saat süren olayda İsrail askerlerinin de Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için bölgeye geldiğini aktardı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporlarına göre, Yahudi yerleşimciler son zamanlarda, hayvanlarını Filistinlilere ait tarım alanlarında otlatarak, mahsule zarar vermeye başladı.

Filistinli yetkililer, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlileri topraklarından çıkarmak amacıyla Batı Şeria'nın birçok bölgesinde benzer saldırılar düzenlediğini belirtiyor

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İşgalci Yahudi yerleşimciler Filistin halkına saldırmaya devam ediyor
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