İsrail katliamının görüntüleri bir bir ortaya çıkıyor: Gazze’de koronavirüs merkezini böyle vurdular

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar şimdilik durulmuş gözükse de, yıkımın boyutları her geçen gün ortaya çıkıyor.

Filistin halkına yönelik saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişiyi şehit eden İsrail güçleri, Gazze'de büyük yıkımlara da imza attı.

TEK KORONAVİRÜS MERKEZİYDİ

Sivil evleri başta olmak üzere sağlık merkezlerini, medya ve bakanlık binalarını da hedef alan İsrail bombalarının yarattığı yıkımda, yeni kayıtlar da ortaya çıkıyor.