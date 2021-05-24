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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:00 Son Güncelleme: 24.5.2021 12:12

katliamının görüntüleri bir bir ortaya çıkıyor: ’de merkezini böyle vurdular

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail katliamının görüntüleri bir bir ortaya çıkıyor: Gazze’de koronavirüs merkezini böyle vurdular

İşgalci kuvvetlerinin ’nde gerçekleştirdiği terör saldırıları, ateşkes kararının ardından şimdilik durmuşken ortaya çıkan yeni görüntüler saldırıların arka planında olanları dünyaya göstermeye devam ediyor. Yeni yayınlanan kamera kayıtları, İsrail’ın bombalarla, ’deki tek merkezini vurma anları, saniye saniye kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar şimdilik durulmuş gözükse de, yıkımın boyutları her geçen gün ortaya çıkıyor.

Filistin halkına yönelik saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişiyi şehit eden İsrail güçleri, Gazze'de büyük yıkımlara da imza attı.

TEK KORONAVİRÜS MERKEZİYDİ

Sivil evleri başta olmak üzere sağlık merkezlerini, medya ve bakanlık binalarını da hedef alan İsrail bombalarının yarattığı yıkımda, yeni kayıtlar da ortaya çıkıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan Filistin halkına bombalarla zulmeden İsrail'in, koronavirüs merkezini vurma anları ortaya çıktı.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, Gazze'de bulunan tek koronavirüs merkezinin vurulma anları büyük yankı uyandırdı.

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Saldırıda duvara çarparak ağır yaralanan doktorun, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken İsrail'in dünya kamuoyunda saldırılarını legalize etme çabaları, bir kez daha boşa çıktı.

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İsrail katliamının görüntüleri bir bir ortaya çıkıyor: Gazze’de koronavirüs merkezini böyle vurdular
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