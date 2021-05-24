‘İsrail yenilmediğini ispatlamaya çalışıyor’

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca sivil Yahudi işgalci, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra baskın yaptı. Baskınla ilgili açıklamada bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in "Gazze'ye açtığı savaşta yenilmediğini ispata çalıştığını" belirtti. "İşgal yönetimi, Aksa baskınlarıyla Gazze'de yenilmediğini ispata çalışıyor" diyen Sabri, Mescid-i Aksa'ya baskınların yeniden başlamasının neden olacağı gerginlikten İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise fanatik Yahudilerin yeniden Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Hamas ve Filistin direnişi ile varılan ateşkesi güçlendirme çabalarının hafife alınması olarak değerlendirdi. Açıklamada, "İşgal devleti, Harem-i Şerif üzerindeki kontrolünü, Yahudileştirme çabalarıyla, zamansal ve mekansal olarak bölme planlarıyla güçlendirmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Yahudi işgalciler, bölgede gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.İsrail polisinin baskından önce ibadet edenleri alandan uzaklaştırmasıyla yaklaşık 50 sivil Yahudi işgalci Aksa'ya girdi. Aksa'daki el yazmaları bölümünde görevli Ali Vazuz ile ibadet için gelenlerden bir kişiyi de gözaltına alan işgalci güçler, Harem-i Şerif'in kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi bazı kısıtlamalar getirdi. Öte yandan, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin bu baskınlarda çeşitli iddialarla 23 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.İŞGALCI güç İsrail, Gazze Şeridi'ni 11 gün boyunca havadan ve karadan bombalayarak büyük yıkıma yol açtı. İHA ile yapılan çekimlerle, hasarın boyutları daha net ortaya çıktı. En az 2 bin binanın tamamen yıkıldığı, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakol tamamen yıkıldı. Sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğu ise kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre maddi zarar 150 milyon doların üzerinde.FACEBOOK, Twitter, Instagram gibi sosyal medya devlerinin İsrail saldırılarına sansür uygulayarak İsrail'e kalkan olması büyük tepki çekti. Sansür nedeniyle harekete geçen Filistinli Gazeteciler Sendikası, sosyal medya platformlarındaki yetkililerin, İsrail'in savaş ve insanlık suçları ile ilgili uluslararası soruşturmalara dahil edilmesini talep etti.BATI medyası, İsrail zulmüne ses çıkarmamakla kalmayıp katliama karşı çıkanları da hedef alıyor. New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in saldırılarını kınayan ve Filistin'e destek veren ABD'li modeller Bella Hadid ile kız kardeşi Gigi Hadid ve şarkıcı Dua Lipa'yı hedef gösterdi. Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın" denildi. Çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğini vurguladı.