Le Monde’dan İsrail’e eleştiri

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, İsrail'in baskı sistemine yönelik "apartheid" ifadesinin her geçen gün daha uygun hale geldiğini bildirdi. "İsrail-Filistin: Değişen Paradigma" başlıklı başmakalede, Gazze'de yeni bir savaşın önüne geçilmek isteniyorsa iki halk için eşit haklar sağlanmalı denildi. Batı Şeria'dan ayrılsa da Gazze'nin Filistin'in bir parçası olduğu, çözüme ulaşmadan tansiyonun düşmeyeceği vurgulanan yazıda, "Son zamanlarda, iki önemli insan hakları sivil toplum kuruluşu, İsrailli B'Tselem ve Amerikan İnsan Hakları İzleme Örgütünün İsrail'in Filistinlilere yönelik tahakküm sistemini tanımlamak için kullandığı 'fiili apartheid' terimi, ne yazık ki gittikçe duruma daha uygun görünüyor" değerlendirmesi yapıldı. Makalede, "Mısır ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen tamamen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükunet olmaz" denildi.