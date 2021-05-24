Londra’daki gösteriye polis müdahalesi

İngiltere'ninbaşkenti Londra'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahale etti. Gösteride, İsrail bayrağı yakıldı. Polis bazı protestocuları gözaltına aldı.Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına destek vermeyen bir açıklamasına ihtiyaç olmadığını belirtti.ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için gösteri yaptı.Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in saldırıları protesto edildi.Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, "başkenti Doğu Kudüs" olan bir Filistin devleti vurgusu yaptı.Kanadalı atlet Russell Lavis, Filistin için 110 kilometre koştu.