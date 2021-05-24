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Giriş Tarihi: 24.5.2021 21:45 Son Güncelleme: 24.5.2021 22:06

'da korkunç kazası! Yüzlerce kişi yaralandı

İHA
Malezya'da korkunç metro kazası! Yüzlerce kişi yaralandı

'nın başkenti Kuala Lumpur'daki hattında 2 tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada 213 kişi yaralanadı. Yaralılardan 47'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Petronas Kuleleri yakınlarındaki yer altı tünelinde iki metro kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ilk belirlemelere göre 200'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Polis Şefi Mohamad Zainal Abdullah yaptığı açıklamada, kazanın yerel saatle 20.45 sularında meydana geldiğini ifade ederek, tamir edilmesinin ardından boş olan bir metronun aynı hat üzerinde sefer yapan ve içerisinde 213 yolcu bulunan diğer bir metro ile kafa kafaya çarpıştığını belirtti.

47'Sİ AĞIR 213 KİŞİ YARALANDI

Abdullah, kazanın Petronas Kuleleri dışındaki KLCC istasyonundan yaklaşık 100 metre uzakta yer altı tünelinde meydana geldiğini ifade ederek, kazada 47 kişinin ağır, 166 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

KAZA YANLIŞ İLETİŞİMDEN MEYDANA GELDİ

Yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, kazanın nedeninin operasyon kontrol merkezindeki yanlış iletişim sonucu meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenildiğini ifade etti.

METRO SİSTEMİNDEKİ İLK BÜYÜK KAZA


Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong ise yaptığı açıklamada, kazanın metro sisteminin 23 yıllık operasyonundaki ilk büyük kaza olduğunu ifade ederek, kapsamlı bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi.

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Malezya'da korkunç metro kazası! Yüzlerce kişi yaralandı
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