Malezya'da korkunç metro kazası! Yüzlerce kişi yaralandı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Polis Şefi Mohamad Zainal Abdullah yaptığı açıklamada, kazanın yerel saatle 20.45 sularında meydana geldiğini ifade ederek, tamir edilmesinin ardından boş olan bir metronun aynı hat üzerinde sefer yapan ve içerisinde 213 yolcu bulunan diğer bir metro ile kafa kafaya çarpıştığını belirtti.