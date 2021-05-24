Oxfordlu profesörden koronavirüs açıklaması: Salgının ne zaman biteceği belli oldu

Koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, dünya genelinde artan aşı uygulamaları, kitlelere umut vermeye devam ediyor. Aşıların etkinliğinin artmasıyla son bulması beklenen salgına dair yeni bir açıklamaysa Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Andrew Pollard'dan geldi.

BBC Today'e konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Grubu Başkanı Pollard, salgında asıl meselenin hastane başvuru oranları olduğunu vurguladı.

"İNGİLTERE'DE BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK"

Programda öncelikli olarak İngiltere'nin virüsle mücadelesine değinen Pollard, aşı uygulamasını nüfusun büyük çoğunluğuna yayan ülkenin salgında sona gelmeye yaklaştığını söyledi. 21 Haziran tarihinde tam açılmaya geçmesi beklenen İngiltere'nin, koronavirüsün Hint varyantına karşı da olumlu bir gidişat izlediğini söyleyen Pollard, ülkenin birkaç hafta içinde salgının bitişini müjdelemek üzere olduğunu söyledi.