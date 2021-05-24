Tarihe geçti! ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz koronavirüs aşısı yapıldı

Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti. ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.