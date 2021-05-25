5 ülkeden ortak Suriye açıklaması: Seçimler özgür ve adil olmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye seçimlerine ilişkin ortak yazılı açıklamasını duyurdu.

"ÖZGÜR VE ADİL OLMAYACAK"

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İlgili ülkelerin, Suriyelilerin seslerinin ve görüşlerinin yer almayacağı bir seçim sürecini kabul etmedikleri vurgulanan açıklamada, Suriyeli muhaliflerin söz konusu seçimleri "meşru görmediklerine" de dikkat çekildi.