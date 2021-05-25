ABD’de beklenen gelişme: Washington’ı terk ettiler!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Washington'a konuşlandırılan Ulusal Muhafızların tamamının başkentten ayrıldığını açıkladı. Austin, yaklaşık 5 aydır ABD Kongresi çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin yaptığı açıklamada, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

"UNUTULMAZ BİR YILDI"

Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.

ABD Başkanlık seçim sonuçlarının hileli olduğunun iddia eden Donald Trump, on binlerce destekçisi ile 6 Ocak'ta Washington'da miting yapmıştı.