Almanya’dan Google'a şok! Soruşturma açıldı

AMAZON'A SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Öte yandan, Federal Kartel Dairesi, 18 Mayıs'ta ise Amazon'un online alışverişte pazar hakimiyetinde durumu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.