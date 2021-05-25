Son dakika: Diyarbakır'da 'makas' faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Aydınlatma direği de 21 BM 742 plakalı otomobil ve 41 BS 244 kamyonetin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.