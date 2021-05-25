Fransa’da son 24 saatte 3 bin 155 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 155 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 609 bin 50'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 221 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 879'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 447'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 430 kişi hastanelerde tedavi görüyor.Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 33 milyon 628 bin 212 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 23 milyon 713 bin 679'una tek doz, 9 milyon 914 bin 533'üne ise iki doz aşı yapıldı.