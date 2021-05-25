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Giriş Tarihi: 25.5.2021 13:07

bilim insanlarından çığır açan haber! Körlüğe çare bulundu

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Fransız bilim insanlarından çığır açan haber! Körlüğe çare bulundu

’da yapılan deneysel bir tedavi, büyük yankı uyandırdı. medyasında yer alan haberlere göre kalıtsal bir göz hastalığı nedeniyle 40 yıl önce görme yetisini kaybeden bir adam, yeni geliştirilen bir tedavi yöntemi ve özel bir gözlük sayesinde kısmen de olsa yeniden görmeye başladı.

Fransa'da bilim insanları, milyonlarca insanın hayatını değiştirebilecek mucize bir tedaviye imza attı. Kuzeybatı Fransa'da bulunan Brittany bölgesinde yaşayan ve 40 yıl önce görme yetisinin nerdeyse tamamını kaybeden bir hasta, uygulanan tedavi sonrasında yeniden görmeye başladı.

40 YIL ÖNCE GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEN HASTA TEDAVİ EDİLDİ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Sorbonne Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, retinitis pigmentosa (RP) hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden 58 yaşındaki bir hastaya, görme yetisini yeniden kazandırdılar.

Retinayı etkileyen ve ışığa verilen tepkiyi durduran, halk arasında tavuk karası hastalığı olarak da bilinen göz hastalığı nedeniyle gençlik çağında görme yetisini kaybeden hastaya, uygulanan tedavi çerçevesinde genetiğiyle oynanmış hücrelerin nakli yapıldı.

Hastanın gözüne aktarılan hücreler ve özel geliştirilen bir gözlük sayesinde 58 yaşındaki hasta, yeniden görmeye başladı.

Renkleri ayırt edemeyen ancak yine de siyah-beyaz olarak etrafındaki şekilleri görmeye başlayan adamın yaşadığı mucize değişim, milyonlar için de umut oldu.

5 YIL İÇİNDE UYGULAMA BAŞLATILABİLİR

Kitap okuma ve başka bir insanın yüz hatlarını seçme gibi keskin görüş elde edilmemesine rağmen hastanın efektif bir biçimde görmeye başlamasının ardından, deneysel tedavinin geliştirilerek uygulanması bekleniyor.

Tedavinin yaklaşık 5 yıl içinde dünya çapındaki RP hastaların için uygulamaya konulacağını müjdeleyen bilim insanları, görme yetisini kaybedenler için yeni bir umut yarattı.

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Fransız bilim insanlarından çığır açan haber! Körlüğe çare bulundu
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