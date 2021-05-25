Fransız bilim insanlarından çığır açan haber! Körlüğe çare bulundu

40 YIL ÖNCE GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEN HASTA TEDAVİ EDİLDİ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Sorbonne Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, retinitis pigmentosa (RP) hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden 58 yaşındaki bir hastaya, görme yetisini yeniden kazandırdılar.

Retinayı etkileyen ve ışığa verilen tepkiyi durduran, halk arasında tavuk karası hastalığı olarak da bilinen göz hastalığı nedeniyle gençlik çağında görme yetisini kaybeden hastaya, uygulanan tedavi çerçevesinde genetiğiyle oynanmış hücrelerin nakli yapıldı.

Hastanın gözüne aktarılan hücreler ve özel geliştirilen bir gözlük sayesinde 58 yaşındaki hasta, yeniden görmeye başladı.

Renkleri ayırt edemeyen ancak yine de siyah-beyaz olarak etrafındaki şekilleri görmeye başlayan adamın yaşadığı mucize değişim, milyonlar için de umut oldu.