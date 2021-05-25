Gazzeli kadınlar ağır bedel ödüyor

İşgal altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, çocuklarıyla birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan kadınlar ağır bedeller ödemeye devam ediyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzlerce Filistinli aile evlerinden çıkarak, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait okullara sığınmak zorunda kaldı. Okula çocuklarıyla birlikte sığınan 33 yaşındaki Nur Ali, birçok kez çocuklarıyla birlikte şiddetli patlamayla uyandıklarını ve toz dumanları ile patlayan camların altında kaldıklarını söyledi. Savaşta en ağır yükü kadınların sırtlandığını vurgulayan Ali, hayatın her alanında zorluklar çektiklerini belirtti. 3 çocuğuyla Cibalya Mülteci Kampı'ndaki sığınma merkezine dönüştürülen bir okulda kalan 30 yaşlarındaki Rim el-Besyumi ise, sığınma merkezlerinin temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğunu dile getirdi.Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA), Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğunu belirten Ebu Huli, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda etkilenen ailelerin tespit edilmesi ve evleri yıkılanların zararları değerlendirilerek kira ödeneği için acilen harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Ebu Huli, hâlâ yerinden edilmiş binden fazla kişinin sığınma evlerinde ikamet ettiğine de dikkat çekti.İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 121 fanatik Yahudi'nin, Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti. Fanatik Yahudiler yaklaşık 3 haftadan sonra önceki gün ilk defa İsrail polis eşliğinde Haremi Şerif'e girmişti.Gazze'deki karşılıklı ateşkes sonrası işgalci İsrail güçleri ve sivil fanatik Yahudiler, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin dün gece Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediğini duyurdu. Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 24, Batı Şeria'da da 17 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir eve düzenlediği baskında ise 5 yaşındaki Dima Muhammad Rabii ile annesi yaralandı. İsrail güçleri önceki gün de Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 23 Filistinliyi gözaltına almıştı.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi. Şukri, Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması konusunu görüşmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da da resmi temaslarda bulundu.