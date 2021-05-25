Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu! 'Kara mantar' kabusu bir ülkeye daha sıçradı

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

HİNDİSTAN'DA 200 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.