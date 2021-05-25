İki kavuna 208 bin lira

Japonya'da yapılan bir açık artırmada, iki kavun 2.7 milyon yen'e (yaklaşık 208 bin lira) satıldı. Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl geleneksel müzayede gerçekleştiriliyor. Müzayedede çiftçiler en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarışıyor. Bu yılki açık artırmada, yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products, 2.7 milyon yen'lik en yüksek teklifi vererek iki adet kavunun sahibi oldu. Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuştu.